Заболевших коронавирусом в Тверской области 25 сентября стало больше на 215 человек

Коронавирус становится жёстче. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области продолжается активный рост заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в регионе число заболевших коронавирусом увеличилось на 215 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 65 581 случаев заражения.

Выздоровел 58 141 пациент (+12 за сутки).

На карантине - 5815 человек (+199 за сутки).

Умерло 1625 человек (+4).

Прививку сделали 393 720 человек, за последние сутки – 970 граждан. Общая цифра привитых почти вдвое меньше от необходимого для коллективного иммунитета количества вакцинированных граждан.

Почти половина от общего числа заражённых ковидом проживает в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 22 419 случаев (+ 100 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4949 (+14),

Ржев - 3673 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 2936 (+9),

Калининский район - 2925 (+13),

Кимры - 2253 (+2),

Торжок - 2117 (+5).