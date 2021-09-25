Жительница Твери потеряла банковскую карту, а злоумышленник нашёл её и начал тратить деньги

Женщина не сразу заметила пропажу банковской карты. Фото: Олег ХАДАЕВ

59-летняя жительница Твери не сразу заметила пропажу банковской карты. Схватилась, когда ей стали приходить смски о списании средств. Пока она соображала, что делать, с карты было списано порядка 6000 рублей.

Женщина обратилась в Заволжский отдел полиции.

Сотрудники Угро сработали эффективно и быстро вышли на на подозреваемого. Им оказался 40-летний тверичанин.

Он не отпирался и пояснил, что карту нашёл и стал ей оплачивать покупки в магазинах.

Дело ещё до суда не дошло. Однако стоить напомнить, что санкция части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с банковского счета», подразумевает лишение свободы до 6 лет.