Жительница Твери потеряла банковскую карту, а злоумышленник нашёл её и начал тратить деньги

Женщина не сразу заметила пропажу банковской карты.
Фото: Олег ХАДАЕВ
59-летняя жительница Твери не сразу заметила пропажу банковской карты. Схватилась, когда ей стали приходить смски о списании средств. Пока она соображала, что делать, с карты было списано порядка 6000 рублей.
Женщина обратилась в Заволжский отдел полиции.
Сотрудники Угро сработали эффективно и быстро вышли на на подозреваемого. Им оказался 40-летний тверичанин.
Он не отпирался и пояснил, что карту нашёл и стал ей оплачивать покупки в магазинах.
Дело ещё до суда не дошло. Однако стоить напомнить, что санкция части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с банковского счета», подразумевает лишение свободы до 6 лет.