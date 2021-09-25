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Общество25 сентября 2021 8:59

В Твери открывается исторический фестиваль «Княжество Тверское»

Открытие состоится 26 сентября в полдень
Олег ХАДАЕВ
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Фестиваль пройдёт не смотря на коронавирус. Фото: Администрация Твери.

Фестиваль пройдёт не смотря на коронавирус. Фото: Администрация Твери.

В воскресенье, 26 сентября, ровно в полдень, в центре Твери, в ландшафтном парке «Тьмака» начнется ежегодный исторический фестиваль «Княжество Тверское».

Как всегда, гости фестиваля могут стать свидетелями рыцарских средневековых боёв реконструкторов, увидеть копии знамён и снаряжения.

На фестивале будет работать и зона фастфуда. Вход свободный.

Только не надо забывать, что коронавирус никуда не исчез и сейчас наблюдается активный рост заболевания, со всеми сопутствующими: госпитализация, осложнения, смерти.