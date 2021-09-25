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Общество25 сентября 2021 8:33

Учитель из Твери поборется за звание лучшего учителя России 2021 года

Финальный этап стартовал в Ростове-на-Дону
Олег ХАДАЕВ
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Учитель биологии из средней школы №46 Екатерина Христенко борется за звание лучшего учителя России.

Учитель биологии из средней школы №46 Екатерина Христенко борется за звание лучшего учителя России.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Сегодня, 25 сентября, в Ростове-на-Дону, стартовал федеральный этап конкурса «Учитель года России-2021». 85 педагогов из всех регионов страны будут состязаться в профессиональном мастерстве. Тверь на конкурсе представляет учитель биологии из средней школы №46 Екатерина Христенко.

12 марта этого года она стала победителем тверского муниципального этапа конкурса.

Уже 27 сентября, Екатерина Христенко представит жюри «Методическую мастерскую». А 29 сентября блеснёт мастерством в испытании «Урок».

3 октября мы узнаем имена пятерки лучших из лучших учителей.

Им предстоит ехать в Москву на финальное испытание.

Имя победителя мы узнаем 10 октября в Государственном Кремлевском Дворце.

Пожелаем Екатерине Христенко победы!

За трансляциями состязаний можно следить на сайте конкурса.