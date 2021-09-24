По решению суда на 20 дней закрыли "Чайхану" в центре Твери

Кафе закрыто на 20 дней по решению суда Фото: архив "КП"

В связи с выявленными нарушениями в кафе Центральный районный суд постановил приостановить на 20 дней деятельность заведения. Проверку провели специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

В точке общепита на Тверском проспекте выявлены множественные санитарно-эпидемиологические нарушения: обнаружены насекомые и грязь в помещениях, должным образом не производится влажная уборка, отсутствует бактерицидное оборудование и др.

По решению суда с 22 сентяюря заведение закрыто на 20 суток.

Владелец привлечен к административной ответственности.

Постановление суда в законную силу не вступило.