Тверскую область с инспекцией посетил командующий Центральным округом войск Росгвардии

Генерал-полковник Александр Попов. Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тверской области.

Командующий Центральным округом войск Росгвардии генерал-полковник Александр Попов посетил Тверскую область с инспекционной поездкой.

Генерал-полковник провёл совещание с руководителями региональных подразделений Росгвардии. Докладывал обстановку начальник территориального органа генерал-майор полиции Александр Пляскин.

- В регионе под охраной Росгвардии находится более 10 тысяч объектов и мест проживания и хранения имущества граждан. За 8 месяцев 2021 года экипажами вневедомственной охраны осуществлено более 12 тысяч выездов по сигналу «Тревога». Пресечено более 500 правонарушений, - сообщил Александр Пляскин.

Александр Попов проверил также состояние учебно-материальной базы отрядов ОМОН и СОБР.А также возложил цветы к памятникам сотрудникам и военнослужащим, погибшим, исполняя свой долг.