Главврач Тверского областного перинатального центра: Предстоит пять лет плодотворной работы в сфере здравоохранения

Людмила Гребенщикова. Фото: ОКПЦТО

24 сентября в Тверском академическом театре драмы состоялась торжественная церемония вступления Игоря Рудени в должность губернатора. Среди гостей инаугурации были и представители медицинского сообщества региона.

Медики, безусловно, ждут от Игоря Рудени реализации ранее озвученных им в стратегии развития Тверской области планов по модернизации региональной отрасли.

Вот какой комментарий по этому поводу "КП"-Тверь" дала главврач областного клинического перинатального центра имени Е.М. Бакуниной Людмила Гребенщикова:

"Предстоит пять лет плодотворной работы в сфере здравоохранения. Сделано уже много, но много и предстоит сделать. Я думаю, у нас в регионе будет вестись планомерная работа по улучшению качества медицинской помощи и переоснащения учреждений здравоохранения.

Я считаю, что основной упор в отрасли необходимо делать на укреплении первичного звена. Это и качество медицинской диагностики, и, конечно, дальнейшее внедрение инноваций в наших медучреждениях - телемедицинских технологий и других современных методов лечения и обследования. И губернатор говорил об этом.

Мы с вами уже видим положительные примеры. Так, в центре Аваева открылся отличный центр амбулаторной онкологической помощи с современным оборудованием, который позволит диагностировать онкозаболевания на более ранних стадиях.

Среди планов, заявленных губернатором, отмечу также внедрение грантов для молодых врачей, которые будут возвращаться и работать в родных местах".