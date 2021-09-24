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Общество24 сентября 2021 16:20

В Тверской области Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости"

Рейд состоится в выходные
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 24 по 26 сентября.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях,которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения. Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102" .