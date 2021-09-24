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Общество24 сентября 2021 16:07

В Тверкой области продолжаются проверки автобусов

Контроль за перевозками осуществляет Госавтоинспекция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На региональных дорогах продолжаются проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

На региональных дорогах продолжаются проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусов. Сотрудники ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

В период с 17 по 23 сентября проверен 41 автобус. Выявлены нарушения перевозки пассажиров без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.