В Тверкой области продолжаются проверки автобусов

На региональных дорогах продолжаются проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусов. Сотрудники ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

В период с 17 по 23 сентября проверен 41 автобус. Выявлены нарушения перевозки пассажиров без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.