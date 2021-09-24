Расчистка русла реки Кашинка продолжается в Тверской области

Расчистку русла проводит плавающий экскаватор Фото: минприроды Тверской области

В Тверской области в рамках нацпроекта «Экология» в Кашинском городском округе продолжаются работы по расчистке русла реки Кашинка. Это поможет улучшить санитарное и экологическое состояния водного объекта.

В настоящее время работы по расчистке проводятся в Кашине, в районе автомобильного моста на автодороге Кашин – Кесова Гора через реку Кашинка. Русло от донных отложений очищает плавающий экскаватор.

На объекте организован общественный контроль. Минприроды приглашает желающих принять участие в инспекции.