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Общество24 сентября 2021 15:50

С улицы в Твери эвакуируют брошенный микроавтобус

Постановление опубликовала администрация
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери эвакуируют брошенный микроавтобус Фото: администрация Твери

В Твери эвакуируют брошенный микроавтобус Фото: администрация Твери

Власти Твери уведомили собственника об эвакуации микроавтобуса марки "Skoda Roomster" без регистрационных знаков, припаркованного на улице Горького, 22.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. Собственнику необходимо своими силами и за свой счет эвакуировать или утилизировать автомобиль в случае прекращения его эксплуатации.

Также принудительной эвакуации подлежит "Nissan CUBE" серого цвета, без государственных регистрационных знаков, припаркованный на проспекте Победы, 76. Эвакуация назначена на 6 октября.