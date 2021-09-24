С улицы в Твери эвакуируют брошенный микроавтобус

В Твери эвакуируют брошенный микроавтобус Фото: администрация Твери

Власти Твери уведомили собственника об эвакуации микроавтобуса марки "Skoda Roomster" без регистрационных знаков, припаркованного на улице Горького, 22.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. Собственнику необходимо своими силами и за свой счет эвакуировать или утилизировать автомобиль в случае прекращения его эксплуатации.

Также принудительной эвакуации подлежит "Nissan CUBE" серого цвета, без государственных регистрационных знаков, припаркованный на проспекте Победы, 76. Эвакуация назначена на 6 октября.