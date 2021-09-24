В Твери 17 автобусов изменили маршруты из-за дорожных работ на бульваре Цанова

В Твери изменились маршруты автобусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С полудня 24 сентября в связи с дорожными работами и закрытием проезда между бульваром Цанова и улицей Коминтерна изменена схема движения автобусов № 2, 15, 30, 36, 109, 115, 116, 120, 132, 133, 135, 136, 137, 177, 202, 205, 223. Временная схема будет действовать до 3 октября.

При движении в сторону автовокзала автобусы будут следовать по бульвару Цанова до Зелёного проезда, поворачивать на улицу Коминтерна и далее по обычному маршруту.

Справки по тлефону "Транспорта Верхневолжья": 8-800-350-00-99.