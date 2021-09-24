Игорь Руденя подписал постановление о правительстве Тверской области

Нынешнее правительство региона будет действовать до сформирования его нового состава. Фото: ПТО

24 сентября Игорь Руденя подписал ряд документов в связи со вступлением в должность губернатора Тверской области. В том числе - постановление о сложении региональным правительством своих полномочий.

Поясним - в соответствии с действующим законодательством по поручению губернатора высший исполнительный орган власти региона будет действовать до сформирования его нового состава.

Торжественная церемония вступления Игоря Рудени в должность губернатора состоялась сегодня в Тверском театре драмы.