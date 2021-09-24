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Общество24 сентября 2021 14:40

Игорь Руденя подписал постановление о правительстве Тверской области

Это сделано в рамках процесса по вступлению в должность губернатора после выборов
Алексей АНДРЕЕВ
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Нынешнее правительство региона будет действовать до сформирования его нового состава.

Нынешнее правительство региона будет действовать до сформирования его нового состава.

Фото: ПТО

24 сентября Игорь Руденя подписал ряд документов в связи со вступлением в должность губернатора Тверской области. В том числе - постановление о сложении региональным правительством своих полномочий.

Поясним - в соответствии с действующим законодательством по поручению губернатора высший исполнительный орган власти региона будет действовать до сформирования его нового состава.

Торжественная церемония вступления Игоря Рудени в должность губернатора состоялась сегодня в Тверском театре драмы.