30-летний мужчина погиб при пожаре в Тверской области

При пожаре в жилом доме погиб мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 23 сентября в жилом доме в деревне Ломы Максатихинского района. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 30-летнего мужчины. О происшествии сообщили в Следственный Комитет.

По факту гибели человека Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. На месте работали следователи, сотрудниками полиции и МЧС.

Назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.