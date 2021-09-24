Более десятка автомобилей эвакуировали в центре Твери за нарушение правил стоянки

В Твери эвакуировали автомобили за нарушение правил стоянки Фото: УГИБДД России по Тверской области

В центре Твери сотрудники Госавтоинспекции провели рейд в отношении нарушителей правил остановки и стоянки автомобилей.

В ходе мероприятия на улице Советской к административной ответственности за нарушение требований дорожного знака "Остановка запрещена" были привлечены более десятка водителей, которые успели забрать свой автомобиль раньше эвакуатора.

Еще несколько автомобилей отправили на спецстоянку.

- Нарушения правил остановки и стоянки создают помехи в движении другим автомобилям, в том числе автомобилям оперативных и коммунально-дорожных служб, - уточнили в ГИБДД и напомнили, что за нарушение правил остановки или стоянки транспорта на проезжей части предусмотрен штраф 2000 рублей и эвакуация транспортного средства.