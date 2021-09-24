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Общество24 сентября 2021 11:15

Видеотрансляция инаугурации губернатора Игоря Рудени в Твери

Ссылка на ресурс здесь
Алексей АНДРЕЕВ
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Кадр с церемонии. Фото: ПТО/скрин

Кадр с церемонии. Фото: ПТО/скрин

24 сентября в Тверском академическом театре драмы проходит торжественная церемония вступления Игоря Рудени в должность губернатора Тверской области. Прямая трансляция доступна здесь.

На церемонию приглашены почетные гости - полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане региона, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Тверской области.

Также присутствуют делегации всех муниципалитетов, заслуженные работники различных отраслей экономики, учителя, врачи, представители общественных и молодежных объединений, духовенство, волонтеры.