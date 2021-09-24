Три иномарки сгорели ночью во дворе жилого дома в Твери

Ночью сгорели три машины Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Victoria Valeryevna (скрин видео)

В ночь на 24 сентября на улице Марии Смирновой в микрорайоне "Брусилово" в Твери сгорели три иномарки.

В результате пожара огнем повреждены салоны и моторные отсеки автомобилей "Volkswagen Tiguan" и "Mazda 6", у автомобиля "Kia Spectra" обгорело зеркало, бампер, краска на двери, ручка с правой стороны.

На место выезжали спасатели МЧС.

- Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.