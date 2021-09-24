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Происшествия24 сентября 2021 9:10

Несовершеннолетний водитель управлял автомобилем "Киа", в котором пострадали пять человек в Тверской области

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП на трассе М-11
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В аварии пострадали пять человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

В аварии пострадали пять человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария с пятью пострадавшими произошла вечером, 23 сентября, на 274 км скоростной трассы М-11 "Нева" в Бологовском районе Тверской области.

29-летний водитель большегруза "Mercedes" не пропустил "Киа" при перестроении. Легковая иномарка влетела под прицеп, пострадали пять человек.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, за рулем "Киа" ехал 17-летний парень, не имеющий водительских прав.

В ДТП пострадал сам водитель и четыре пассажира иномарки: 18-летняя девушка, 40-летняя женщина, 15-летний парень, 21-летняя девушка. С травмами они доставлены в больницу.