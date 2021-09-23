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Общество23 сентября 2021 23:05

Губернатор заранее поздравил тверских машиностроителей с профессиональным праздником

Ряду представителей отрасли вручили награды
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор поздравил машиностроителей.

Губернатор поздравил машиностроителей.

Фото: ПТО

В столице Верхневолжья состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя. Состоялось почему-то заранее, ведь этот профессиональный праздник в России отмечают 26 сентября.

Так или иначе с Днем машиностроителя работников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы бережно храните богатый опыт и замечательные трудовые традиции предшественников, производите высокотехнологичную продукцию, отвечающую самым высоким мировым стандартам, востребованную в нашей стране и за рубежом. Благодаря вашему труду развиваются транспортный комплекс, авиационная и космическая отрасли, металлургия, сельское хозяйство, здравоохранение, - говорится в поздравлении губернатора.

Во время торжественной церемонии за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие машиностроения в Тверской области были вручены региональные и отраслевые награды.

Сегодня в Тверской области формируется кластер инновационного транспортного машиностроения.