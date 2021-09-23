Юристы проведут бесплатные консультации для граждан в Твери

Юристы и представители различных ведомств дадут бесплатные консультации.
Фото: Архив "КП"
24 сентября Тверское региональное отделение Ассоциации юристов России проведет так называемый Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Граждане в Твери смогут обратиться за консультацией с 14:00 до 16:00 в приёмную Президента РФ по адресу: ул. Советская, д. 46.
Акция проводится с целью правового просвещения жителей, а также для обеспечения доступа граждан к квалифицированной юридической помощи.
Обратившимся разъяснят нормы законодательства, окажут содействие в составлении жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
Консультации можно будет получить от представителей Тверского регионального отделения «Ассоциации юристов России», Прокуратуры Тверской области, регионального Управления федеральной службы судебных приставов, Управления Росреестра, Адвокатской палаты и Нотариальной палаты Тверской области.