Юристы проведут бесплатные консультации для граждан в Твери

Юристы и представители различных ведомств дадут бесплатные консультации. Фото: Архив "КП"

24 сентября Тверское региональное отделение Ассоциации юристов России проведет так называемый Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Граждане в Твери смогут обратиться за консультацией с 14:00 до 16:00 в приёмную Президента РФ по адресу: ул. Советская, д. 46.

Акция проводится с целью правового просвещения жителей, а также для обеспечения доступа граждан к квалифицированной юридической помощи.

Обратившимся разъяснят нормы законодательства, окажут содействие в составлении жалоб, ходатайств и других документов правового характера.

Консультации можно будет получить от представителей Тверского регионального отделения «Ассоциации юристов России», Прокуратуры Тверской области, регионального Управления федеральной службы судебных приставов, Управления Росреестра, Адвокатской палаты и Нотариальной палаты Тверской области.