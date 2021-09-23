В Твери на площади Капошвара перевернулась машина скорой помощи

Скорая лежит на боку на площади Капошвара. Фото: Скрин с городской веб-камеры

Вечером 23 сентября в Центральном районе Твери, на площади Капошвара, перевернулась машина скорой помощи.

Очевидцы сообщили об этом ДТП в паблике "Увидено в Твери". В 20:51 лежащую на боку "скорую" можно было разглядеть на трансляции веб-камеры, установленной над площадью.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, "в скорую" врезался "Форд" под управлением мужчины 1975 года рождения. "Форд" двигался по Тверскому проспекту в сторону проспекта Чайковского. "Скорая " ехала на красный свет с включённым спецсигналом с проспекта Дарвина на проспект Победы.

В аварии пострадала пассажирка "Форда" - женщина 1950 года рождения. У ней перелом плеча. Водитель "Форда" был трезв.

На месте ДТП со скорой помощью. Фото: УГИБДД по Тверской области