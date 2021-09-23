Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на трассе М-11 в Тверской области

В ДТП на М-11 пострадали пять человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

Вечером, 23 сентября, на трассе М-11 "Нева" в Бологовском районе произошло ДТП.

29-летний водитель на большегрузе "Мерседес" с полуприцепом при перестроении не пропустил легковой автомобиль "Киа Сид".

Иномарка влетела под прицеп, пострадали пять человек - трое взрослых, включая водителя "Киа", и двое подростков - 16-летний парень и 17-летняя девушка. Несовершеннолетняя пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Диагнозы остальных пострадавших - без угрозы для жизни.