При создании культурно-исторического кластера в Твери спросят мнение общественности

Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи. Фото: ПТО

Как сообщает областное правительство, в Твери запланировано объединить в единое пространство Отроч монастырь и Речной вокзал, которые собираются восстановить, Императорский Путевой дворец, а также храмы, музейные и другие культурные учреждения.

23 сентября губернатор Игорь Руденя принял участие в первом заседании межведомственной рабочей группы по созданию культурно-исторического кластера. Его в режиме видеоконференцсвязи провёл помощник Президента РФ, руководитель группы Владимир Мединский.

Игорь Руденя. Фото: ПТО

Предложение по созданию в Твери такого кластера Игорь Руденя озвучил Президенту России на встрече в Кремле летом 2021 года. Глава государства поддержал инициативу.

Как отметил губернатор, часть работ по сохранению и воссозданию объектов историко-культурного наследия в исторической части Твери уже проделала. Отреставрирован Императорский Путевой дворец, завершается воссоздание Спасо-Преображенского собора.

На заседании рабочей группы определены ключевые направления работы по созданию кластера.

По словам помощника Владимира Мединского, в дальнейшем при разработке проекта должно быть учтено мнение общественности, высококвалифицированных экспертов, учёных.