В 2021 году тверские полицейские отказали во въезде в страну 188 иностранцам

Статистику миграционных запретов огласили на пресс-конференции. Фото: Виктория ТУШКОВА

За восемь месяцев 2021 года сотрудники миграционных подразделений УМВД России по Тверской области отказали в праве въезда в РФ 188-ми иностранным гражданам. Об этом рассказал начальник управления по вопросам миграции областного УМВД Андрей Иванов на состоявшейся 23 сентября пресс-конференции.

Все несостоявшиеся мигранты прежде попались на нарушении закона:

- 143 из них в период своего предыдущего пребывания в РФ уклонились от уплаты административного штрафа;

- 22 ранее выдворялись за пределы страны, причём, неоднократно;

- 14 сменили свои персональные данные и предприняли попытку въезда в страну, несмотря на наличие действующего запрета на въезд;

- и ещё двое - участники публичных массовых мероприятий, привлечённые к административной ответственности за нарушение установленного порядка проведения собраний и митингов.

Андрей Иванов подчеркнул: иностранца, которому не разрешён въезд в страну, но который попробует пересечь нашу границу, ждут принудительные работы, либо лишение свободы сроком от 2 до 6 лет. О чём ещё говорили на пресс-конференции, читайте на нашем сайте.