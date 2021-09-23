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Общество23 сентября 2021 18:45

В Твери перекроют движение по Затверецкому бульвару

На участке будут проводиться инженерные работы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери ограничат проезд по Затверецкому бульвару

В Твери ограничат проезд по Затверецкому бульвару

Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери с полуночи 24 сентября до 23:00 вечера 24 октября будет ограничено движение транспорта по Затверецкому бульвару, на участке от улицы Розы Люксембург до дома № 25 по Затверецкому бульвару.

Инженерные работы будет проводить ООО «Современные системы реновации». На время перекрытия будет обеспечен проезд спецтранспорта экстренных служб, установка дорожных знаков.

Водителям следует заранее планировать маршруты и искать пути объезда.