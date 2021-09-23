В прокуратуре Тверской области заработала "горячая линия" по отоплению в жилых домах

Об отсутствии тепла в домах можно сообщить в прокуратуру Фото: Татьяна Коркина

В прокуратуре Тверской области в целях соблюдения прав граждан заработала "горячая линия" по вопросам отопления в жилых домах.

Сообщить о проблеме можно с 23 сентября по 8 октября по телефону: 8-980-630-03-87. Звонки принимаются с 9:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 13:45.

Поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Также направить обращение можно через единый портал прокуратуры Российской Федерации, Единый портал государственных и муниципальных услуг.