В Твери на адвоката и сотрудника ВУЗа завели уголовное дело

По факту коррупционных преступлений возбуждены уголовные дела Фото: Евгения ГУСЕВА

В Твери возбуждены и расследуются уголовные в отношении адвоката и должностного лица одного из ВУЗов.

По материалам, предоставленным областным УФСБ России, уголовные дела возбуждены в отношении председателя одной из региональных коллегий адвокатов, обвиняемого в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), и должностного лица учебного заведения, получившего взятку (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 года адвокат дал взятку должностному лицу учебного заведения за бездействие и отсутствия контроля по договорам в пользу представляемой адвокатом клининговой организации, которая выполняла работы по содержанию имущественного комплекса ВУЗа.

По местам жительства и работы адвоката и должностного лица прошли обыски.

- Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе электронные носители информации, денежные средства взяткополучателя. Следователем Следственного комитета допрошены представители высшего учебного заведения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование уголовного дела продолжается.