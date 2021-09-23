Пьяная женщина в ссоре убила знакомого в Твери

Женщину подозревают в убийстве Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1982 года рождения. Ее подозревают в убийстве.

21 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома на Зеленом проезде женщина поссорилась со знакомым и несколько раз ударила его ножом в грудь. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Подозреваемая была задержана и допрошена. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу.

Место происшествия обследовано, изъято предполагаемое орудие преступления и другие улики. Назначены экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.