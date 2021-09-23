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Общество23 сентября 2021 10:24

В Тверской области из-за ремонта путей меняется расписание поездов

Работы будут проводиться до 21 октября
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области меняется расписание поездов

В Тверской области меняется расписание поездов

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 24 сентября по 21 октября существенно меняется расписание поездов на участке Москва - Санкт-Петербруг. Это связано с модернизацией второго главного пути на перегоне Спирово – Осеченка.

Об изменениях пассажиров предупредила Московско-Тверская ППК. Часть поездов отменяется полностью, у некоторых сокращены маршруты следования.

Актуальная информация об изменениях представлена на сайте пассажирской компании.

Проверяйте расписание перед поездкой.