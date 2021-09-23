В Тверской области обсудили подготовку федеральных трасс к зиме

В ГИБДД обсудили подготовку трасс к зиме Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Госавтоинспекции Тверской области состоялась рабочая встреча с представителями дорожных организаций по подготовке федеральных трасс М-9 «Балтия», М-10 «Россия», М-11 «Нева» к содержанию в зимних условиях.

На совещании руководителей проинформировали о недопустимости нарушений обязательных требований при содержании дорог в зимний период. Обсуждались вопросы оснащения снегоуборочной техникой, запасов противогололедных материалов, возможности использования эвакуаторов для перемещения грузовых автомобилей, а также тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, наличие временных технических средств организации дорожного движения. Для оперативного изменения организации дорожного движения при необходимости будут подготовлены и установлены информационные щиты.

На автодорогах будет обеспечен постоянный мониторинг дорожной обстановки и безопасность дорожного движения в зависимости от погодных условий.