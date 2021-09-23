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Происшествия23 сентября 2021 9:58

Служебный пёс Хан помог найти телефон несовершеннолетней девочки в Тверской области

Гаджет вернули владелице
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На след подозреваемого полицейских вывел служебный пес по кличке Хан Фото: УМВД России по Тверской области

На след подозреваемого полицейских вывел служебный пес по кличке Хан Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию о краже заявила мама несовершеннолетней девочки и рассказала, что дочь помогала с уборкой помещения в одном из торговых центров Вышнего Волочка, оставила телефон на подоконнике, а его украли.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей. В составе следственно-оперативной группы работал полицейский-кинолог отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции со служебным псом по кличке Хан. Овчарка и вывела полицейских на след подозреваемого - 20-летнего жителя Вышнего Волочка.

В полиции молодой человек выдал похищенное. Телефон вернули ребенку. На фигуранта завели уголовное дело.