Служебный пёс Хан помог найти телефон несовершеннолетней девочки в Тверской области

На след подозреваемого полицейских вывел служебный пес по кличке Хан Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию о краже заявила мама несовершеннолетней девочки и рассказала, что дочь помогала с уборкой помещения в одном из торговых центров Вышнего Волочка, оставила телефон на подоконнике, а его украли.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей. В составе следственно-оперативной группы работал полицейский-кинолог отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции со служебным псом по кличке Хан. Овчарка и вывела полицейских на след подозреваемого - 20-летнего жителя Вышнего Волочка.

В полиции молодой человек выдал похищенное. Телефон вернули ребенку. На фигуранта завели уголовное дело.