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Общество22 сентября 2021 21:36

Пять сайтов по продаже оружия заблокировали в Тверской области

Запрещенные ресурсы выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Сайты по продаже оружия заблокировали в Тверской области фОто: архив "КП"

Сайты по продаже оружия заблокировали в Тверской области фОто: архив "КП"

Удомельской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети интернет выявлены пять сайтов по продаже боевого стрелкового оружия и патронов. Товар предлагали купить без соответствующего разрешения (лицензии).

Информация находилась в свободном доступе для пользователей.

Прокуратурой направлены в суд административные исковые заявления о признании размещенной информации запрещенной, которые рассмотрены и удовлетворены.

Решения суда не вступили в законную силу.