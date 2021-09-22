Пять сайтов по продаже оружия заблокировали в Тверской области

Сайты по продаже оружия заблокировали в Тверской области фОто: архив "КП"

Удомельской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети интернет выявлены пять сайтов по продаже боевого стрелкового оружия и патронов. Товар предлагали купить без соответствующего разрешения (лицензии).

Информация находилась в свободном доступе для пользователей.

Прокуратурой направлены в суд административные исковые заявления о признании размещенной информации запрещенной, которые рассмотрены и удовлетворены.

Решения суда не вступили в законную силу.