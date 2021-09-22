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Происшествия22 сентября 2021 21:30

В Тверской области двое москвичей организовали нарколабораторию

И производили синтетические наркотики
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Двое мужчина попались на производстве наркотиков

Двое мужчина попались на производстве наркотиков

Фото: ПТО

Управлением ФСБ России по Тверской области пресечена деятельность нарколаборатории. Ее основали 27 и 26 летние жители Москвы.

Вещество производили в Тверской области и планировали сбывать в Подмосковье и Тверской области.

Из незаконного оборота изъято 220 г наркотического средства, 20 литров прекурсоров и химических реактивов, лабораторное оборудование.

Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области возбуждены два уголовных дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.