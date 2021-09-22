В Тверской области двое москвичей организовали нарколабораторию

Двое мужчина попались на производстве наркотиков Фото: ПТО

Управлением ФСБ России по Тверской области пресечена деятельность нарколаборатории. Ее основали 27 и 26 летние жители Москвы.

Вещество производили в Тверской области и планировали сбывать в Подмосковье и Тверской области.

Из незаконного оборота изъято 220 г наркотического средства, 20 литров прекурсоров и химических реактивов, лабораторное оборудование.

Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области возбуждены два уголовных дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.