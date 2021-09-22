За год в Тверской области 29 человек стали кандидатами и три - докторами наук

Интересный факт - российский кандидат наук соответствует западной степени доктора философии - Ph.D. Графика: Тверьстат

В 2020 году в Тверской области 29 человек защитили кандидатские диссертации и ещё три человека - докторские. Любопытной статистикой поделился Тверьстат.

Кандидат наук - первая послевузовская учёная степень. Интересный факт - российский кандидат наук соответствует западной степени доктора философии - Ph.D. Правда, у нас кандидатскую степень можно получить в любой науке.

Доктор - учёная степень второй, высшей ступени. Степень доктора наук является показателем высоких результатов, которых достиг ученый. Доктором может стать лишь учёный, уже получивший кандидатскую степень.

Также, по данным Тверьстата, в 2020 году в вузах региона были открыты 4 аспирантуры, в которых по программам подготовки научно-педагогических кадров обучались 447 аспирантов, и докторантура с одним докторантом.