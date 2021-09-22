Жительнице Тверской области, труженице тыла Александре Звейник исполнилось 100 лет

Желаем Александре Андреевне здоровья и благополучия! Фото: Василий Вахрин

22 сентября свой сотый День рождения отпраздновала жительница Вышнего Волочка Александра Андреевна Звейник.

Александра Андреевна - труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны. В военные годы она работала на стройке Кашаровского водного канала в Вышнем Волочке. После войны трудилась по специальности – фельдшером.

С юбилеем землячку поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Главным правилом Вашей жизни стал честный труд на благо Отечества. Следуя ему, Вы внесли свой вклад в победу над врагом, а в мирное время отдавали свои силы работе в самой гуманной сфере здравоохранения. Ваш оптимизм и преданность родной земле служат достойным примером для новых поколений», – цитирует слова главы региона пресс-служба Правительства Тверской области.