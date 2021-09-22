Госавтоинспекция Тверской области напоминает детям о правилах безопасности в школьных автобусах

Школьникам рассказали о правилах безопасности в автобусах Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы Тверской области проводят профилактические мероприятия с детьми по безопасности в школьных автобусах. Акция "Безопасный школьный автобус" прошла в Западной Двине.

Инспектор провела с детьми беседу по пропаганде безопасности дорожного движения, уделила особое внимание правилам посадки и высадки из транспорта, напомнила детям, что во время движения автобуса не следует передвигаться по салону и отвлекать водителя.

Школьникам также напомнили о правилах дорожного движения для пешеходов и необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в тёмное время суток.