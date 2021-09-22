В Тверской области будет увеличен размер стипендий и премий молодым талантам

В Верхневолжье увеличат размер стипендий и премий губернатора, стипендий имени С.Я. Лемешева и В.В. Андреева. Фото: Архив "КП"

В Верхневолжье увеличат размер стипендий и премий губернатора, стипендий имени С.Я. Лемешева и В.В. Андреева. Вопрос рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Размер ежемесячных стипендий губернатора Тверской области будет увеличен с 1100 рублей до 3500 рублей для учащихся детских школ искусств, участников клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона; с 1500 рублей до 5000 рублей для студентов государственных профессиональных образовательных организаций. Размер премии губернатора увеличат с 7500 рублей до 10 000 рублей.

Получателями этих стипендий и премий ежегодно становятся 110 молодых дарований Верхневолжья в возрасте от 10 до 25 лет.

Размер ежемесячных стипендий им.В.В. Андреева и С.Я. Лемешева увеличен с 3000 рублей до 5000 рублей для студентов профессиональных колледжей в сфере культуры, с 2100 рублей до 3500 рублей - для учеников детских школ искусств.

Ежегодно получателями стипендий С.Я Лемешева становятся два человека, стипендий В.В. Андреева - 10 талантов.