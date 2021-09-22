С 1 октября ежемесячные выплаты на рождение ребенка будут приходить на карту "Мир" в Тверской области

Минсемьи напоминает о своевременной передаче реквизитов
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
С 1 октября 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, которые получают семьи с низким доходом, войдут в перечень выплат, которые приходят на карту "Мир".
Минсемьи Тверской области напоминает о своевременной передаче реквизитов. Полный перечень пособий, перечисляемых на карту "Мир":
- пенсии и другие соцвыплаты из ПФР;
- социальные выплаты безработным гражданам, установленные Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации";
- выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
- пособие по беременности и родам;
- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- пособие на ребенка (237 руб., 474 руб.);
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет;
- ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей до трех лет;
- ежемесячная выплата на детей с трех до семи лет;
- ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Также указанные выплаты можно получить путем перечисления на банковский счет, к которому не привязаны пластиковые карты других расчетных систем, либо почтовым переводом.