В Оленино по настоянию прокуратуры привели в порядок разбитую дорогу

Дорогу привели в порядок Фото: Влад КОМЯКОВ

В прокуратуру обратились жители Оленино и сообщили, что состояние дороги на улице Школьной не отвечает требованиям безопасности дорожного движения. Указанный участок обслуживает Управление жилищно-коммунального хозяйства Оленинского муниципального округа.

В период осенних и весенних дождей проезд по дороге затруднен, необходима локальная подсыпка.

В целях соблюдения прав граждан прокуратурой района начальнику Управления объявлено предостережение по приведению дороги в порядок. На участке произведена локальная подсыпка.