В Оленино по настоянию прокуратуры привели в порядок разбитую дорогу

Дорогу привели в порядок
Фото: Влад КОМЯКОВ
В прокуратуру обратились жители Оленино и сообщили, что состояние дороги на улице Школьной не отвечает требованиям безопасности дорожного движения. Указанный участок обслуживает Управление жилищно-коммунального хозяйства Оленинского муниципального округа.
В период осенних и весенних дождей проезд по дороге затруднен, необходима локальная подсыпка.
В целях соблюдения прав граждан прокуратурой района начальнику Управления объявлено предостережение по приведению дороги в порядок. На участке произведена локальная подсыпка.