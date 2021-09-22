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Общество22 сентября 2021 15:40

В Оленино по настоянию прокуратуры привели в порядок разбитую дорогу

Безопасность дорожного движения обеспечена
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Дорогу привели в порядок

Дорогу привели в порядок

Фото: Влад КОМЯКОВ

В прокуратуру обратились жители Оленино и сообщили, что состояние дороги на улице Школьной не отвечает требованиям безопасности дорожного движения. Указанный участок обслуживает Управление жилищно-коммунального хозяйства Оленинского муниципального округа.

В период осенних и весенних дождей проезд по дороге затруднен, необходима локальная подсыпка.

В целях соблюдения прав граждан прокуратурой района начальнику Управления объявлено предостережение по приведению дороги в порядок. На участке произведена локальная подсыпка.