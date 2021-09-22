На складе в детском саду Тверской области нашли плесень

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили Фото: архив "КП"

В ходе прокурорской проверки в детском саду №11 в Бежецке выявлены нарушения при организации питания детей.

Установлено, что в учреждении не работает вентиляционная система, нарушены условия хранения суточных проб и продукции, потолок на пищевом складе покрыт плесенью.

По выявленным нарушениям прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновное лицо оштрафовано на 3000 рублей.

В настоящее время нарушения устранены.