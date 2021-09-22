В Тверской области пустили автобус между посёлками Редкино, Озерки и Изоплит

С просьбой решить вопрос к губернатору Игорю Рудене 10 сентября обратилась местная жительница Наталья Шрайнер. Глава региона отреагировал. Фото: ПТО

В Конаковском районе организовано прямое автобусное сообщение между больницей в Редкино и посёлками Озерки и Изоплит. С такой просьбой к губернатору Игорю Рудене на личном приёме граждан 10 сентября обращалась местная жительница Наталья Шрайнер.

В посёлках Изоплит и Озерки проживает более 4200 человек, в больницу им нужно ездить в Редкино. Но как рассказала на приеме женщина, прямых рейсов между посёлками нет, добраться можно только с пересадкой.

Глава региона подчеркнул: вопрос будет решён.

Прямое сообщение посёлков Озерки и Изоплит с Редкино в настоящий момент организовано путём изменения маршрута №125-р «Редкино».

В марте 2022 года в Конаковского района планируется внедрение новой модели пассажирских перевозок. При формировании маршрутов новых автобусов будут учтены пожелания жителей.