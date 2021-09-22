В Тверской области на покупку инвентаря для СШОР по видам гребли направят 1,7 млн рублей

В областном правительстве выделили деньги из бюджета СШОР по видам гребли в Конаковском районе Фото: ПТО

Решение о выделении 1,7 млн рублей на инвентарь спортшколе олимпийского резерва по видам гребли в Конаковском районе принято на заседании бюджетной комиссии региона. Его провёл губернатор Игорь Руденя.

Для отделения спортшколы в Радченко приобретут гребные тренажёры для гребли на каноэ, каноэ-одиночку, две лодки каноэ-одиночки, спортивно развивающий комплекс с турниками, брусьями и наклонной скамьёй для пресса, сход-понтон для выхода на воду, блок для переодевания спортсменов в весенне-летний период.

Между тем в Твери продолжается строительство спортцентра по видам гребли на реке Волга и многофункциональной гребной базы на реке Тверца.