Житель Тверской области культивировал наркотические растения на приусадебном участке

Мужчину задержали за культивирование запрещенных растений Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Нелидовский" в ходе операции "Мак" задержан житель деревни Ладыгино Оленинского муниципального округа.

Полицейские выяснили, что 59-летний мужчина вырастил и хранил на чердаке бани наркотические растения.

Правоохранители выясняют, с какой целью мужчина занимался данной деятельностью.

По части 2 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.