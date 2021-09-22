Житель Тверской области культивировал наркотические растения на приусадебном участке

Мужчину задержали за культивирование запрещенных растений
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Нелидовский" в ходе операции "Мак" задержан житель деревни Ладыгино Оленинского муниципального округа.
Полицейские выяснили, что 59-летний мужчина вырастил и хранил на чердаке бани наркотические растения.
Правоохранители выясняют, с какой целью мужчина занимался данной деятельностью.
По части 2 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.