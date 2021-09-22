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Происшествия22 сентября 2021 12:44

Житель Тверской области культивировал наркотические растения на приусадебном участке

Злоумышленника задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчину задержали за культивирование запрещенных растений

Мужчину задержали за культивирование запрещенных растений

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Нелидовский" в ходе операции "Мак" задержан житель деревни Ладыгино Оленинского муниципального округа.

Полицейские выяснили, что 59-летний мужчина вырастил и хранил на чердаке бани наркотические растения.

Правоохранители выясняют, с какой целью мужчина занимался данной деятельностью.

По части 2 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.