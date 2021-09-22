На железнодорожном вокзале в Твери начали продавать билеты на пригородные автобусы

Расписание автобусов синхронизировано с поездами Фото: ПТО

Новый остановочный павильон для пассажиров пригородных автобусов открыли на привокзальной площади в Твери, а в железнодорожных кассах начали продавать билеты. Теперь пассажиры пригородных поездов смогут быстро пересаживаться на междугородние автобусы прямо при выходе из вокзала.

Время пересадки займет не более пяти минут.

- Часть междугородних рейсов уже синхронизирована с расписанием электропоездов. Мы активно работаем над полной синхронизацией расписания междугородних автобусов с графиком движения экспрессов «Ласточка» и пригородных поездов, – рассказал гендиректор Верхневолжского АТП Анатолий Румянцев.

С железнодорожного вокзала в Твери отправляются автобусы: № 530т Тверь – Осташков (6:40, 11:10, 14:40 и 18:10); №519 Тверь – Горицы – Кимры (9:00 и 14:00); №5020 Тверь – Максимцево – Кимры (7:00 и 16:30).

Купить билет на автобус можно в железнодорожных пригородных кассах №6 и 7 в Твери или в пригородной кассе №7 на Ленинградском вокзале в Москве.

- Пассажир может приобрести сразу два билета – на электропоезд по маршруту «Москва-Тверь» и на междугородний автобус от привокзальной площади в Твери, - уточнили в пресс-службе Московско-Тверской ППК.

В тех же кассах продаются билеты и на другие автобусные маршруты, которые пока отправляются только с автовокзала. После покупки билета за пассажиром будет забронировано место.