В Твери у пруда поймали нутрию без хвоста

Животное поймали у пруда в Твери Фото: vk.com/tver_helpanimals

В Твери местные жители обратили внимание на одинокого бобренка, который две недели сидел на берегу пруда, и озаботились его дальнейшей судьбой. О зверюшке сообщили волонтерам "Инициативной группы по защите животных".

Зоозащитники вместе с волонтерами из Москвы отправились спасать животное. При ближайшем осмотре стало понятно, что это не бобренок, а нутрия с купированным хвостом.

- Эти животные в наших краях не живут, им нужно тепло. Она, видимо, сбежала из дома или какого-то зверохозяйства. Сообщений от жителей о том, что потерялась нутрия, не было, - рассказала ТИА участница спасательной операции Юлия Островская.

Оставить животное на улице в холод, значит обречь его на верную смерть, и волонтеры решили забрать его на реабилитацию.

Нутрию поймали сачком, но ловкий зверь все же исхитрился и укусил одного из волонтеров. Зоозащитнику Николаю Морозову теперь придётся делать прививку. Нутрию отправили в реабилитационный центр, некоторое время животное пробудет на карантине.