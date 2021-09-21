Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах Тверской области

Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий
Фото: Кирилл ЧАЩИН
В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Тверской области рекомендует водителям быть особенно внимательными и осторожными.
В период с 20 по 26 сентября в регионе ожидаются обильные дожди и усиление ветра. Автовладельцев призывают строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, безопасную дистанцию, не делать резких маневров при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам.
Особо внимательными следует быть при проезде эстакад, мостов и путепроводов.
Будьте внимательны и осторожны!