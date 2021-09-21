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Общество21 сентября 2021 18:39

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах Тверской области

В связи с ухудшением погодных условий
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий

Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Тверской области рекомендует водителям быть особенно внимательными и осторожными.

В период с 20 по 26 сентября в регионе ожидаются обильные дожди и усиление ветра. Автовладельцев призывают строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, безопасную дистанцию, не делать резких маневров при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам.

Особо внимательными следует быть при проезде эстакад, мостов и путепроводов.

Будьте внимательны и осторожны!