Котельную в Редкино оштрафовали за отсутствие горячей воды в домах жителей

Работу котельной приостановили из-за болезни сотрудников Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Конаковской межрайонной прокуратурой проведена проверка в отношении ОАО «ЖКХ Редкино» в части соблюдения сроков отключения горячего водоснабжения.

Ранее сообщалось, что из-за болезни сотрудников, на территории городского поселения поселок Редкино остановлена работа котельной и прекращена подача горячей воды в дома на 14 дней.

- Это недопустимо и противоречит требованиям законодательства, - прокомментировали в прокуратуре.

В связи с выявленным нарушением прокуратурой в отношении должностного и юридического лица общества вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, виновным назначены штрафы на общую сумму 5500 рублей.