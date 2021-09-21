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Общество21 сентября 2021 18:21

Котельную в Редкино оштрафовали за отсутствие горячей воды в домах жителей

Подачу воды незаконно приостановили на 14 дней
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Работу котельной приостановили из-за болезни сотрудников

Работу котельной приостановили из-за болезни сотрудников

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Конаковской межрайонной прокуратурой проведена проверка в отношении ОАО «ЖКХ Редкино» в части соблюдения сроков отключения горячего водоснабжения.

Ранее сообщалось, что из-за болезни сотрудников, на территории городского поселения поселок Редкино остановлена работа котельной и прекращена подача горячей воды в дома на 14 дней.

- Это недопустимо и противоречит требованиям законодательства, - прокомментировали в прокуратуре.

В связи с выявленным нарушением прокуратурой в отношении должностного и юридического лица общества вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, виновным назначены штрафы на общую сумму 5500 рублей.