27 многодетным семьям из Тверской области помогут с приобретением жилья

19 семей уже получили новое жилье Фото: Олег Укладов

21 сентября на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, принято решение о выделении дополнительных денег на покупку жилья для трех многодетных семей региона.

Ранее в 2021 году жилищные условия смогли улучшить 23 семьи. 19 из них уже въехали в новые дома, еще четыре семьи завершают оформление документов.

Дополнительные средства в объеме более 3 млн рублей направят на улучшение жилищных условий семей в Бологовском районе и Каблуковском сельском поселении Калининского района. За счет увеличения финансирования из местного бюджета с жильем помогут семье в Андреаполе.

Общая сумма поддержки из бюджета региона составляет более 40 млн рублей.