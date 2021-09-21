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Экономика21 сентября 2021 18:06

Хлебопекарным предприятиям Тверской области окажут финансовую поддержку

В отраслевую госпрограмму внесли изменения
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Хлебопекарные предприятия Тверской области получат поддержку

Хлебопекарные предприятия Тверской области получат поддержку

Фото: ПТО

В Тверской области расширена поддержка хлебопекарных предприятий. Им окажут поддержку в части компенсации затрат на реализацию произведенных хлебобулочных изделий. Изменения в отраслевую государственную программу одобрены на заседании регионального правительства, которое 21 сентября провел губернатор Игорь Руденя.

Дополнительно будет выделено 33,9 млн рублей. Общий объем поддержки в 2021 году составит 71,1 млн рублей. Субсидию получат 23 производства.

Хлебопекарным предприятиям также компенсируют затраты на приобретение сырья. Объем поддержки на 2021 год - 70,1 млн рублей.