Хлебопекарным предприятиям Тверской области окажут финансовую поддержку

Хлебопекарные предприятия Тверской области получат поддержку Фото: ПТО

В Тверской области расширена поддержка хлебопекарных предприятий. Им окажут поддержку в части компенсации затрат на реализацию произведенных хлебобулочных изделий. Изменения в отраслевую государственную программу одобрены на заседании регионального правительства, которое 21 сентября провел губернатор Игорь Руденя.

Дополнительно будет выделено 33,9 млн рублей. Общий объем поддержки в 2021 году составит 71,1 млн рублей. Субсидию получат 23 производства.

Хлебопекарным предприятиям также компенсируют затраты на приобретение сырья. Объем поддержки на 2021 год - 70,1 млн рублей.