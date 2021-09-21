Акция «За развитие Тверской области» прошла в столице региона

Мероприятие состоялось в парке «Россия – Моя история». Фото: ПТО

21 сентября в парке «Россия – Моя история» столицы Верхневолжья прошла акция «За развитие Тверской области». В ней поучаствовали избранный на второй срок губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, новоиспеченный депутат Государственной Думы РФ, руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

Все они представляли партию «Единая Россия» на выборах разного уровня 17-19 сентября и стали победителями.

В центре Игорь Руденя - вновь избранный губернатор. Фото: ПТО

Акция началась с минуты молчания в память о погибших 20 сентября в результате трагедии в Пермском госуниверситете.

Затем глава региона поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.

- Я уверен, что этот выбор был сделан сердцем. Мы все очень разные. Но главное, что мы все являемся гражданами Российской Федерации, мы жители Верхневолжья. Мы здесь трудимся, создаём семьи, растим детей, укрепляем нашу страну и наш регион, - обратился Игорь Руденя к собравшимся.

Губернатор подчеркнул: развитие Верхневолжья возможно только при сплоченной работе и взаимопонимании всех его жителей, независимо от возраста и профессии.

- Впереди у нас очень большая и трудная работа по развитию Тверской области. Мы ответственны за то, чтобы оправдать оказанное доверие, - сказал Сергей Голубев.

Подробности об итогах голосования читайте здесь.